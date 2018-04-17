Рубль укрепился после новостей об откладывании санкций США 

Курс рубля начал расти на фоне сообщений о возможном откладывании санкций США против России. По последним данным, полученным с торгов Московской биржи, по состоянию на 21:41 мск рубль укрепился к доллару на 50 копеек, до 61,55 рубля, а к евро — на 39 копеек, до 76,16 рубля.
Очевидно, что российская валюта перешла в рост после сообщений о том, что президент США принял решение отложить введение очередных санкций против России, сообщает "ТАСС".
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Дональд Трамп — глава Белого дома — после обстоятельных переговоров со своими советниками распорядился повременить с введением новых экономических санкций в отношении РФ, которые накануне анонсировали постоянный представитель США при ООН Никки Хейли и американский посол в Москве Джон Хантсман. Трамп провёл консультации с членами Совета национальной безопасности при Белом доме после того, как в Кремле резко осудили возможные новые санкции, охарактеризовав их как чрезмерные. В итоге, американский лидер так и не дал добро на введение очередных антироссийских ограничительных мер.
Санкции: Министерство финансов России ожидает укрепление курса рубля