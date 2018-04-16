AP: Калифорния отвергла план Трампа об охране Нацгвардией границы с Мексикой

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /ТАСС/. Власти штата Калифорния не намерены выполнять план президента США Дональда Трампа, предполагающий привлечение национальных гвардейцев к охране границы с Мексикой. Об этом сообщило в понедельник агентство The Associated Press.

По сведениям двух его источников из числа чиновников, представители штата уведомили федеральные власти, что бойцы Нацгвардии не будут осуществлять удаленное наблюдение за границей с помощью видеокамер, ремонтировать автомобили, поддерживать связь с пограничниками, а также выполнять канцелярскую работу. Все указанные задачи могли быть возложены на них, согласно плану Трампа. Власти Калифорнии сочли, что данная работа слишком тесно связана иммиграционным контролем. В официальном порядке ответа со стороны представителей штата пока не последовало.

Как отмечает агентство, ранее губернатор Калифорнии Джерри Браун заявлял о готовности направить 400 национальных гвардейцев для охраны границы с Мексикой. При этом, он поставил условие, что бойцов не должны привлекать непосредственно к иммиграционному контролю.

Трамп в начале апреля подписал распоряжение о привлечении частей Нацгвардии к охране американской границы с Мексикой. Хозяин Белого дома рассчитывает, что выполнять данную задачу будут от 2 тыс. до 4 тыс. гвардейцев. Нацгвардия является резервным компонентом Сухопутных войск и ВВС США, насчитывает в своих рядах примерно 435 тыс. человек и имеет двойное подчинение — федеральным властям и властям штатов. К помощи Нацгвардии в таких же целях до Трампа прибегали и другие главы администрации США.

Американский лидер неоднократно высказывался за строительство на границе США и Мексики стены протяженностью порядка 1,1 тыс. км — 1,3 тыс. км. Всего граница с Мексикой протянулась на 3,2 тыс. км, но на ее отдельных участках уже есть различные заграждения общей длиной около 1 тыс. км.