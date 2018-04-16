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Цена золота растет на фоне удешевления доллара после комментариев Трампа
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Цена золота растет на фоне удешевления доллара после комментариев Трампа 

Прайм 55 минут назад
Цена золота растет на фоне снижения курса доллара после заявлений президента США Дональда Трампа, который обвинил Россию и Китай в попытках девальвации валют, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.27 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,8 доллара или 0,28% — до 1351,8 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро повышалась на 0,37% — до 16,72 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался при этом на 0,34%, до 89,5 пункта.
Президент США Дональд Трамп в понедельник обвинил Россию и Китай в попытках девальвации валют. «Россия и Китай играют в девальвацию валют, в то время как США продолжают поднимать процентную ставку. Неприемлемо!» — написал он в своем Twitter.
По мнению основателя брокерской компании USAGOLD Майкла Косареса (Michael Kosares), которое приводит агентство MarketWatch, заявления Трампа оказали давление на доллар и подняли спрос на золото. Эксперт полагает, что комментарии американского президента возродят опасения относительно доллара, возникшие в январе на заявлениях министра финансов США Стивена Мнучина о том, что более слабый доллар пойдет на пользу торговле страны.
Кроме того, цену золота поддерживают новости о военном ударе по Сирии. Утром 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Геополитическая неопределенность способствует росту спроса на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.
Прайм: последние новости
Трамп обвинил РФ и Китай в "игре в девальвацию валют" и назвал это неприемлемым Трамп поручил изучить целесообразность нового Транстихоокеанского партнерства Курс евро к доллару слегка снижается на геополитической напряженности в Сирии
Комментарии  Ещё 1 источник 
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