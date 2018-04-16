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СМИ: Америка вскоре объявит о новых антироссийских санкциях
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СМИ: Америка вскоре объявит о новых антироссийских санкциях 

Парламентская газета 40 минут назад
Фото: Парламентская газета
Соединённые Штаты примут решение о введении новых санкций в отношении российских компаний, физических и официальных лиц в ближайшее время. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс пишет Reuters, передаёт ТАСС.
«Мы рассматриваем дополнительные санкции против России и решение будет принято в ближайшем будущем, — цитирует агентство заявление Сандерс.
Минфин США ввёл новые санкции против России 6 апреля 2018 года. Вскоре после этого обвалилась стоимость акций компаний, попавших под ограничения, начался рост курса евро и доллара.
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