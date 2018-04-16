Курс евро снова превысил 77 рублей 

Снижение рубля поддерживают сообщения о введении новых санкций против РФ. Об этом 15 апреля сообщила представитель США при ООН Никки Хейли, уточнив, что новые санкции могут быть утверждены уже 16 апреля.
Санкции против России были введены США 6 апреля в отношении семи крупных российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур. Активы всех 24 граждан РФ и 14 организаций, находящиеся на территории США, будут заморожены с 7 мая.