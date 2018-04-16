Курс евро снова превысил 77 рублей

Снижение рубля поддерживают сообщения о введении новых санкций против РФ . Об этом 15 апреля сообщила представитель США при ООН Никки Хейли , уточнив, что новые санкции могут быть утверждены уже 16 апреля.

Санкции против России были введены США 6 апреля в отношении семи крупных российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур. Активы всех 24 граждан РФ и 14 организаций, находящиеся на территории США, будут заморожены с 7 мая.