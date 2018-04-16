Ещё
Курс евро снова превысил 77 рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курс евро снова превысил 77 рублей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Снижение рубля поддерживают сообщения о введении новых санкций против РФ. Об этом 15 апреля сообщила представитель США при ООН Никки Хейли, уточнив, что новые санкции могут быть утверждены уже 16 апреля.
Санкции против России были введены США 6 апреля в отношении семи крупных российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур. Активы всех 24 граждан РФ и 14 организаций, находящиеся на территории США, будут заморожены с 7 мая.
Российская Газета: последние новости
Картер предостерег Трампа от войны и ядерных ударов Пентагон: США пока не приняли решение о нанесении удара по Сирии Эксперты оценили вероятность удара США по Сирии
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии134
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз46
«Грязная сторона раскованного поведения»33
На Россию надвигаются опасные заморозки32
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией258
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
05:28
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Ближний Восток В мире
01:01
Москвичи вышли на субботник
Новости Москвы Общество
00:43
Доходы от туризма достигли 700 млрд рублей
Общество Новости Москвы
05:28
В Москве появится научно-производственный кластер
Новости Москвы Наука и техника
02:55
В Москве выпадет половина месячной нормы осадков
Погода Новости Москвы
00:23
Фрунзенскую набережную открыли для проезда
Новости Москвы
04:22
Москвичи открыли купальный сезон
Новости Москвы
03:05
Москвичам пообещали теплую погоду
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение