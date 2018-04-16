«Мы делаем великие вещи»: Трамп похвастался высоким рейтингом

Как сообщило издание The Hill, 50% опрошенных одобрили работу президента Трампа, тогда как 49% граждан США придерживаются противоположного мнения.

Только что достиг 50% по результатам опроса Rasmussen, намного больше, чем президент Обама в такой же момент. Со всеми фальшивыми статьями и фейковыми новостями — сложно в это поверить! Спасибо, Америка, мы делаем великие вещи

— Дональд Трамп.

В конце февраля 2018 года рейтинг Трампа сильно упал. Эксперты связывали низкий уровень доверия с трагедией в школе во Флориде. Тогда в результате бойни там погибли 17 человек. При этом еще месяц назад, в январе, деятельность лидера Соединенных Штатов одобряли 40% граждан. Специалисты считали, что на это повлияло обращение Трампа к конгрессу, которое одобрила часть американцев.