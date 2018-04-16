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«Мы делаем великие вещи»: Трамп похвастался высоким рейтингом
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«Мы делаем великие вещи»: Трамп похвастался высоким рейтингом 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Президент США Дональд Трамп поделился в своем Twitter результатами опроса, показавшими, что 50% американцев одобряют его работу. Эти данные Трамп сравнил с показателями своего предшественника Барака Обамы.
Как сообщило издание The Hill, 50% опрошенных одобрили работу президента Трампа, тогда как 49% граждан США придерживаются противоположного мнения.
Только что достиг 50% по результатам опроса Rasmussen, намного больше, чем президент Обама в такой же момент. Со всеми фальшивыми статьями и фейковыми новостями — сложно в это поверить! Спасибо, Америка, мы делаем великие вещи
— Дональд Трамп.
В конце февраля 2018 года рейтинг Трампа сильно упал. Эксперты связывали низкий уровень доверия с трагедией в школе во Флориде. Тогда в результате бойни там погибли 17 человек. При этом еще месяц назад, в январе, деятельность лидера Соединенных Штатов одобряли 40% граждан. Специалисты считали, что на это повлияло обращение Трампа к конгрессу, которое одобрила часть американцев.
Экс‐глава Федерального бюро расследований Джеймс Коми заявил в эфире одного из американских телеканалов о том, что российские власти могут обладать компроматом на действующего президента США Дональда Трампа. Кроме того, Коми раскритиковал действующего лидера Соединенных Штатов и назвал его непригодным для президентства.
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