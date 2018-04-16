Ещё
Американский канал «похоронил» жену Буша
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ «похоронили» жену Буша 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Телеканал CBS по ошибке выпустил некролог жены бывшего президента США Джорджа Буша-старшего Барбары. Скриншот удаленного некролога опубликовала Miami Herald.
Заголовок некролога выглядел так: «НЕ ПУБЛИКОВАТЬ — Бывшая первая леди Барбара Буш скончалась в возрасте 92 лет — НЕ ПУБЛИКОВАТЬ».
Некролог появился на фоне сообщений об отказе Барбары Буш от госпитализаций и новых способов лечения. По словам ее представителей, она решила проводить больше времени с семьей.
В тексте материала CBS бывшую первую леди называли «остроумным, общительным матриархом политической династии, продвинувшей двух своих членов в Белый дом и десятилетиями доминировавшей в республиканской политике». Отмечалось, что супруга Буша-старшего умерла после нескольких недавних госпитализаций. Также в сообщении цитировались представители семьи Бушей, которые заявили, что женщина скончалась дома, в окружении близких.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп планировал атаковать российские объекты783
На Россию надвигаются опасные заморозки16
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа161
Глава Франции выдвинул обвинение России824
За Асада: понедельник начинается с санкций211
Видео
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
03:05
На Россию надвигаются опасные заморозки
Погода Общество
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
03:40
Шведские СМИ уличили во лжи о российских учениях
Армия В мире
00:20
Тарасов рассекретил пол будущего ребенка
Шоу-бизнес
03:49
Собчак угодила в громкий скандал
Шоу-бизнес
00:56
Ведущая Первого канала стала многодетной матерью
Шоу-бизнес
03:49
Собчак ответила на слухи о разрыве с Виторганом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение