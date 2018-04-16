Американский канал «похоронил» жену Буша

СМИ «похоронили» жену Буша

Заголовок некролога выглядел так: «НЕ ПУБЛИКОВАТЬ — Бывшая первая леди Барбара Буш скончалась в возрасте 92 лет — НЕ ПУБЛИКОВАТЬ».

Некролог появился на фоне сообщений об отказе Барбары Буш от госпитализаций и новых способов лечения. По словам ее представителей, она решила проводить больше времени с семьей.