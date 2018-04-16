Американский канал «похоронил» жену Буша

Телеканал CBS по ошибке выпустил некролог жены бывшего президента США Джорджа Буша-старшего Барбары. Скриншот удаленного некролога опубликовала Miami Herald.
Заголовок некролога выглядел так: «НЕ ПУБЛИКОВАТЬ — Бывшая первая леди Барбара Буш скончалась в возрасте 92 лет — НЕ ПУБЛИКОВАТЬ».
Некролог появился на фоне сообщений об отказе Барбары Буш от госпитализаций и новых способов лечения. По словам ее представителей, она решила проводить больше времени с семьей.
В тексте материала CBS бывшую первую леди называли «остроумным, общительным матриархом политической династии, продвинувшей двух своих членов в Белый дом и десятилетиями доминировавшей в республиканской политике». Отмечалось, что супруга Буша-старшего умерла после нескольких недавних госпитализаций. Также в сообщении цитировались представители семьи Бушей, которые заявили, что женщина скончалась дома, в окружении близких.