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Жена наркобарона Коротышки заявила о проблемах со здоровьем у мужа в тюрьме
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Жена наркобарона Коротышки заявила о проблемах со здоровьем у мужа в тюрьме 

РИА Новости 23 минуты назад
МЕХИКО, 18 апр — РИА Новости. Супруга мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка Эмма Коронель рассказала во вторник об ухудшающемся состоянии здоровья мужа, находящегося в американской тюрьме.
Процесс по делу Коротышки должен начаться в Нью-Йорке 5 сентября. Ранее сообщалось, что окружной суд в нью-йоркском Бруклине из-за соображений безопасности постановил обеспечить анонимность жюри присяжных, которые будут рассматривать его дело.
"Меня беспокоит его здоровье, потому что я знаю, что он очень плохо себя чувствует с психологической точки зрения, как мне рассказали адвокаты. Да и как вообще будет проходить разбирательство, если у него такое состояние здоровья", — приводит портал Excelsior заявление Коронель.
При этом жена Коротышки отметила, что она 15 месяцев уже не виделась с мужем, кроме как на судебных слушаниях, так как разрешение на свидания имеют только младшие дочери Коротышки.
На процессе Коротышки будут отобраны 12 присяжных и шесть их заместителей из 1 тысячи человек.
Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики был передан властям США в январе 2017 года, в последний день работы администрации президента Барака Обамы. В Нью-Йорк наркобарон был доставлен самолетом под охраной. Обвинения против Коротышки выдвигают сразу несколько штатов — Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс, Нью-Йорк. Они связаны с поставками кокаина в США, незаконным владением оружием и организацией убийств.
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