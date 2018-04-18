Жена наркобарона Коротышки заявила о проблемах со здоровьем у мужа в тюрьме

Процесс по делу Коротышки должен начаться в Нью-Йорке 5 сентября. Ранее сообщалось, что окружной суд в нью-йоркском Бруклине из-за соображений безопасности постановил обеспечить анонимность жюри присяжных, которые будут рассматривать его дело.

"Меня беспокоит его здоровье, потому что я знаю, что он очень плохо себя чувствует с психологической точки зрения, как мне рассказали адвокаты. Да и как вообще будет проходить разбирательство, если у него такое состояние здоровья", — приводит портал Excelsior заявление Коронель.

При этом жена Коротышки отметила, что она 15 месяцев уже не виделась с мужем, кроме как на судебных слушаниях, так как разрешение на свидания имеют только младшие дочери Коротышки.

На процессе Коротышки будут отобраны 12 присяжных и шесть их заместителей из 1 тысячи человек.