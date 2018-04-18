Состояние здоровья наркобарона Коротышки ухудшилось в тюрьме 

Состояние здоровья мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка, находящегося в американской тюрьме, ухудшилось. Об этом сообщила супруга заключенного Эмма Коронель.
"Меня беспокоит его здоровье, потому что я знаю, что он очень плохо себя чувствует с психологической точки зрения, как мне рассказали адвокаты", — приводит РИА Новости ее заявление.
Процесс по делу Коротышки начнется в Нью-Йорке 5 сентября. Ранее суд из-за соображений безопасности постановил обеспечить анонимность жюри присяжных, которые будут рассматривать его дело.
Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики был передан властям США в начале прошлого года. В Нью-Йорк Коротышка был доставлен самолетом под охраной. Сразу несколько американских штатов выдвигают против него обвинения. Они связаны с поставками кокаина в США, незаконным владением оружием и убийствами.