Ещё
Экс-глава ФБР назвал Трампа «морально непригодным» для президентства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-глава ФБР назвал Трампа «морально непригодным» для президентства 

РИА Новости 56 минут назад
ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. Экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что считает Дональда Трампа «морально непригодным» для того, чтобы занимать пост президента США.
"Я не думаю, что он с медицинской точки зрения неспособен стать президентом. Я думаю, что он морально непригоден для того, чтобы быть президентом", — сказал Коми в интервью телеканалу ABC.
Он также назвал президента «лжецом», поскольку тот, по версии Коми, постоянно игнорирует факты. Например, Трамп заявлял, что людей на его инаугурации было больше, чем на инаугурации Барака Обамы. «Это неправда», — сказал Коми.
"То есть вы считаете, что Дональд Трамп — лжец?" — спросил журналист.
"Да, он лжец", — ответил экс-глава ФБР.
Интервью телеканалу предваряет выход 17 апреля мемуаров Коми «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство», посвящённых его взаимодействию с Трампом.
РИА Новости: последние новости
Мэттис назвал цель присутствия США в Сирии Военная операция стран Запада против Сирии отложена, но не отменена Совбез ООН не принял российскую резолюцию по Сирии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Франции выдвинул обвинение РФ636
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа52
СК нашел новых виновных в пожаре в ТЦ27
Эксперты обрадовали россиян199
«Весь мир должен учиться у Украины»87
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение