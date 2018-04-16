Экс-глава ФБР назвал Трампа «морально непригодным» для президентства

"Я не думаю, что он с медицинской точки зрения неспособен стать президентом. Я думаю, что он морально непригоден для того, чтобы быть президентом", — сказал Коми в интервью телеканалу ABC

Он также назвал президента «лжецом», поскольку тот, по версии Коми, постоянно игнорирует факты. Например, Трамп заявлял, что людей на его инаугурации было больше, чем на инаугурации Барака Обамы . «Это неправда», — сказал Коми.

"То есть вы считаете, что Дональд Трамп — лжец?" — спросил журналист.

"Да, он лжец", — ответил экс-глава ФБР.

Интервью телеканалу предваряет выход 17 апреля мемуаров Коми «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство», посвящённых его взаимодействию с Трампом.