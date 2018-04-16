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В США из-за возможной инфекции с продажи сняли более 200 миллионов яиц
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В США из-за возможной инфекции с продажи сняли более 200 миллионов яиц 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Соединенных Штатах Америки с продаж сняли свыше 200 миллионов яиц. Такое крупное снятие продукта объясняется возможной вспышкой сальмонеллеза. Об этом говорится на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов страны.
Как стало известно газете «Известия», «инфекционную» продукцию поставили в магазины и рестораны девяти штатов с фермы в графстве Хайд (Северная Каролина).
На данный момент американское ведомство заявило о подтверждении 22 случаев заболеванием сальмонеллезом.
Уточняется, что сальмонеллез — серьезное инфекционное заболевание пищеварительной системы, его возбудителем является бактерия рода Salmonella. Оно характеризуется развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта.
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