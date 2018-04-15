Трамп рассказал, кто худший директор ФБР в истории 

Президент США Дональд Трамп рассказал, кто был худшим директором ФБР в истории. Об этом он написал в своем твиттере.
По его мнению, это — Джеймс Коми.
"Скользкий Джеймс Коми — человек, который всегда плохо заканчивает (он не умен!), он войдет в историю как худший директор ФБР до сих пор", — написал Трамп.
Также Трамп назвал мемуары Коми фейком, а самого экс-главу ФБР — лжецом.
Ранее экс-глава ФБР Джеймс Коми в мемуарах сравнил президента США Дональда Трампа с мафиози. В своей книге Коми заявил, что Трамп эгоист, который требует от других «личной преданности».