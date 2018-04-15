Ещё
Трамп рассказал, кто худший директор ФБР в истории
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп рассказал, кто худший директор ФБР в истории 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп рассказал, кто был худшим директором ФБР в истории. Об этом он написал в своем твиттере.
По его мнению, это — Джеймс Коми.
"Скользкий Джеймс Коми — человек, который всегда плохо заканчивает (он не умен!), он войдет в историю как худший директор ФБР до сих пор", — написал Трамп.
Также Трамп назвал мемуары Коми фейком, а самого экс-главу ФБР — лжецом.
Ранее экс-глава ФБР Джеймс Коми в мемуарах сравнил президента США Дональда Трампа с мафиози. В своей книге Коми заявил, что Трамп эгоист, который требует от других «личной преданности».
Газета.Ru: последние новости
Белый дом: Трамп изучает разведданные, чтобы принять решение по Сирии Трамп рассказал, при каких условиях США могут вернуться к ТТП Самолет "судного дня" взлетел в США
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США изменили условия вывода войск из Сирии135
Отсчет пошел. Киев решает судьбу договора с Москвой238
США накажут Россию за поддержку Асада822
В Домодедово золотые слитки пробили дно самолета86
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии562
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение