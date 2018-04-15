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Коми раскрыл данные по Клинтон, чтобы легитимизировать ее
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Коми раскрыл данные по Клинтон, чтобы легитимизировать ее 

Вести.Ru 38 минут назад
Фото: Вести.Ru
Решение экс-директора ФБР Джеймса Коми предать публичности факт расследования в отношении бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон было продиктовано желанием помочь ей. Об этом Коми заявил телеканалу ABC.
По словам Коми, его уверенность в победе Клинтон на выборах потребовала добавить итогам легитимности. «Если я скрою расследование от американского народа, она станет нелегитимным президентом, когда это станет известно», — пояснил экс-директор ФБР.
Ранее Клинтон обвинила Коми в уничтожении ее шансов на победу после информирования Конгресса о следствии. Клинтон обвиняли в халатном отношении к служебной переписке во время работы госсекретарем в 2009-2013 годах.
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