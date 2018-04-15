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Самолет «судного дня» взлетел в США
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Самолет «судного дня» взлетел в США 

Газета.Ru 32 минуты назад
США подняли в воздух Boeing E-4B Nightwatch, известный как самолет «судного дня». Это следует из данных, опубликованных мониторинговым ресурсом CivMilAir. Лайнер находится над штатом Индиана, передает НСН.
Boeing E-4B прозвали самолётом «судного дня», потому что он предназначен для высшего политического и военного руководства США. Президент, министр обороны и другие высокопоставленные чиновники могут воспользоваться им в случае начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены. Этот лайнер способен находиться в воздухе целую неделю при условии воздушной дозаправки. Все оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва.
Boeing E-4B Nightwatch обеспечивает военное управление и связь со стратегической триадой США: установками межконтинентальных баллистических ракет, ядерными подлодками, бомбардировщиками и передачу на них приказов принятых политическим руководством США.
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