В США почтили память жертв теракта во время Бостонского марафона минутой молчания

В Бостоне люди почтили память жертв теракта во время Бостонского марафона минутой молчания в рамках пятой годовщины трагического события.

Об этом сообщает CNN.

Поминальное мероприятие сопровождалось звоном колоколов церкви, которое отмечало тем самым время взрыва первой бомбы.

15 апреля 2013 года на финише Бостонского марафона был совершен террористический акт. От взрыва погибли три человека, более 200 получили ранения.