Ещё
В США почтили память жертв теракта во время Бостонского марафона минутой молчания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США почтили память жертв теракта во время Бостонского марафона минутой молчания 

RT на русском 59 минут назад
Фото: Газета.Ru
В Бостоне люди почтили память жертв теракта во время Бостонского марафона минутой молчания в рамках пятой годовщины трагического события.
Об этом сообщает CNN.
Поминальное мероприятие сопровождалось звоном колоколов церкви, которое отмечало тем самым время взрыва первой бомбы.
15 апреля 2013 года на финише Бостонского марафона был совершен террористический акт. От взрыва погибли три человека, более 200 получили ранения.
В мае 2015 года суд присяжных в США приговорил Джохара Царнаева, признанного виновным в организации взрывов во время Бостонского марафона в 2013 году, к смертной казни.
RT на русском: последние новости
Трамп анонсировал «важные решения» по Сирии в ближайшее время Трамп считает, что Помпео станет отличным госсекретарём США Трамп прокомментировал возможность возврата США в Транстихоокеанское партнёрство
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрон выдвинул обвинение РФ271
СК нашел новых виновных в пожаре в ТЦ13
Китай бросил вызов США259
Эксперты обрадовали россиян170
Асад поплатился за отдых детей в «Артеке»172
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение