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Вандалы осквернили статую экс-президента США
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Вандалы осквернили статую экс-президента США 

RT на русском 28 минут назад
В американском штате Вирджиния вандалы осквернили статую третьего президента США Томаса Джефферсона, написав на монументе «расист» и «насильник».
Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что монумент располагается в основанном экс-президентом университете в Шарлотсвилле.
13 апреля праздновалось 275 лет со дня рождения Джефферсона.
Уточняется, что в своё время он был рабовладельцем.
Ранее в американском городе Нашвилл неизвестные вандалы облили статую генерала Конфедерации Натана Бедфорда Форреста розовой краской.
RT на русском: последние новости
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