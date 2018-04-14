Вандалы осквернили статую экс-президента США

В американском штате Вирджиния вандалы осквернили статую третьего президента США Томаса Джефферсона , написав на монументе «расист» и «насильник».

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что монумент располагается в основанном экс-президентом университете в Шарлотсвилле.

13 апреля праздновалось 275 лет со дня рождения Джефферсона.

Уточняется, что в своё время он был рабовладельцем.

Ранее в американском городе Нашвилл неизвестные вандалы облили статую генерала Конфедерации Натана Бедфорда Форреста розовой краской.