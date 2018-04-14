«Однажды мы будем ладить с Россией»

«Причина наших действий сегодня — создать сильный сдерживающий фактор против производства, распространения и использования химического оружия. Это жизненно важно для интересов национальной безопасности США», — заявил он.

России. По мнению Трампа, «за поддержку, снабжение и финансирование преступного режима Асада» наибольшую ответственность несут правительства двух стран — Ирана

«В 2013 г. президент Путин и его правительство пообещали миру устранение химического оружия в Сирии. Недавняя атака Асада и сегодняшний ответ являются прямым результатом неспособности России выполнить это обещание», — считает Трамп.

Он считает, что России необходимо определиться, по какому пути она пойдет и кого выберет в союзники.