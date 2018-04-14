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«Однажды мы будем ладить с Россией»
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«Однажды мы будем ладить с Россией» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Газета «Ведомости» приводит полный текст заявления президента США Дональда Трампа накануне начала «точечных ударов» в Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку 7 апреля в сирийском городе Дума. В нем Трамп объясняет причины своего решения.
«Причина наших действий сегодня — создать сильный сдерживающий фактор против производства, распространения и использования химического оружия. Это жизненно важно для интересов национальной безопасности США», — заявил он.
По мнению Трампа, «за поддержку, снабжение и финансирование преступного режима Асада» наибольшую ответственность несут правительства двух стран — Ирана и России.
«В 2013 г. президент Путин и его правительство пообещали миру устранение химического оружия в Сирии. Недавняя атака Асада и сегодняшний ответ являются прямым результатом неспособности России выполнить это обещание», — считает Трамп.
Он считает, что России необходимо определиться, по какому пути она пойдет и кого выберет в союзники.
«Надеюсь, однажды мы будем ладить с Россией и, возможно, даже с Ираном. Но, возможно, нет. Я скажу следующее: США могут многое предложить, обладая самой великой и могущественной экономикой в мировой истории», — заявил Трамп.
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