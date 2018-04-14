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В Дамаске взорвались первые американские снаряды
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В Дамаске взорвались первые американские снаряды 

Lenta.ru 39 минут назад
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.
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