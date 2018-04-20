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Экс-мэр Нью-Йорка Джулиани будет представлять Трампа в связи с расследованием по РФ
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Экс-мэр Нью-Йорка Джулиани будет представлять Трампа в связи с расследованием по РФ 

ТАСС 9 часов назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани (с 1994 по 2001 год) вошел в группу юристов, представляющих интересы президента США Дональда Трампа в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером разбирательства, которое касается приписываемого России вмешательства в выборы в США в 2016 году. Об этом сообщил в четверг телеканалу NBC юрисконсульт американского лидера Джей Секулов.
Джулиани был помощником Трампа во время предвыборной гонки. Трамп после победы на выборах назначил Джулиани на пост советника Белого дома по вопросам кибербезопасности.
"Я делаю это, потому что надеюсь, что мы сможем договориться о завершении этого ради блага страны и поскольку очень уважаю президента и Боба Мюллера", — приводит газета The Washington Post слова Джулиани.
С мая 2017 года Мюллер ведет расследование по широкому кругу вопросов, включая приписываемые Москве попытки вмешательства в ход президентской гонки в США в 2016 году. На данный момент обвинения предъявлены 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.
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