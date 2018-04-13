Трамп захотел судить бывшего главу ФБР

«Джеймс Коми — признанный источник утечек и лжец. Практически каждый в Вашингтоне считал, что он должен быть уволен за его ужасную работу», — написал американский лидер.

Трамп добавил, что Коми «сливал засекреченную информацию», а также лгал конгрессу под присягой. «Для меня было огромной честью уволить Джеймса Коми», — пояснил глава государства.

Коми был уволен со своего поста в мае прошлого года. Он написал мемуары, в которых сравнил Дональда Трампа с мафиозо, требующим личной преданности. По данным газеты The Washington Post, в книге A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership («Высшая преданность. Правда, ложь и лидерство»), которая должна появиться в продаже 17 апреля, Коми описывает президента как «отъявленного вруна».