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Трамп захотел судить бывшего главу ФБР
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Трамп захотел судить бывшего главу ФБР 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: Lenta.ru
Президент США Дональд Трамп призвал отдать под суд бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Об этом хозяин Белого дома написал в своем Twitter.
«Джеймс Коми — признанный источник утечек и лжец. Практически каждый в Вашингтоне считал, что он должен быть уволен за его ужасную работу», — написал американский лидер.
Трамп добавил, что Коми «сливал засекреченную информацию», а также лгал конгрессу под присягой. «Для меня было огромной честью уволить Джеймса Коми», — пояснил глава государства.
Коми был уволен со своего поста в мае прошлого года. Он написал мемуары, в которых сравнил Дональда Трампа с мафиозо, требующим личной преданности. По данным газеты The Washington Post, в книге A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership («Высшая преданность. Правда, ложь и лидерство»), которая должна появиться в продаже 17 апреля, Коми описывает президента как «отъявленного вруна».
В 2013 году по представлению президента Барака Обамы Коми был назначен на пост директора ФБР. В 2016-м во время избирательной кампании он расследовал деятельность бывшего госсекретаря и кандидата в президенты Хиллари Клинтон. ФБР изначально не нашли преступного умысла в том, что политик использовала личный почтовый сервер для служебной переписки. Однако впоследствии расследование возобновили. Клинтон позже обвиняла ФБР и лично Коми в поражении на выборах.
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