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В Fitch отметили серьезность новых антироссийских санкций США
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В Fitch отметили серьезность новых антироссийских санкций США 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: Газета.Ru
Последние санкции США, объявленные против ряда российских компаний, физических лиц 6 апреля 2018 года, вероятно, окажут серьезное влияние на операции и финансовые профили этих компаний, сократив их способность торговать и обслуживать свой долг в долларах США. Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства Fitch.
По словам агентства, эти санкции являются наиболее значимыми для российских компаний с момента первоначального введения санкций США в 2014 году.
"Санкции, вероятно, окажут глубокое воздействие на попавшие в список компании, которые теперь не смогут осуществлять операции в долларах — стандартной валюте в торговле сырьевыми товарами и основной валюте в сделках с контрагентами в международной торговле", — отметили в Fitch.
Ранее сообщалось, что Fitch отозвало рейтинги En+.
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