Сбежавшего 37 лет назад заключенного нашли по некрологу матери

Некролог матери выдал беглого американского заключенного, который много лет скрывался от правоохранительных органов . Об этом сообщает Associated Press.

В четверг, 12 апреля, на рабочем месте арестовали 58-летнего Стивена Майкла Пэриса (Stephen Michael Paris), который жил под вымышленным именем в американском городе Хьюстон, штат Техас. Его искали с октября 1981 года.

В 1980 году Пэриса осудили на девять лет за хранение и сбыт наркотиков. Спустя всего 19 месяцев ему удалось сбежать из тюрьмы в Оклахоме. После этого его внесли в список самых разыскиваемых преступников штата.

Пэриса удалось обнаружить только после смерти его матери. В опубликованном местной газетой некрологе упоминался ее сын, живущий в Хьюстоне под фамилией Чавес. Его нашли и проверили отпечатки пальцев. Они совпали с отпечатками пальцев беглого заключенного.