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Сбежавшего 37 лет назад заключенного нашли по некрологу матери
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Сбежавшего 37 лет назад заключенного нашли по некрологу матери 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Некролог матери выдал беглого американского заключенного, который много лет скрывался от правоохранительных органов. Об этом сообщает Associated Press.
В четверг, 12 апреля, на рабочем месте арестовали 58-летнего Стивена Майкла Пэриса (Stephen Michael Paris), который жил под вымышленным именем в американском городе Хьюстон, штат Техас. Его искали с октября 1981 года.
В 1980 году Пэриса осудили на девять лет за хранение и сбыт наркотиков. Спустя всего 19 месяцев ему удалось сбежать из тюрьмы в Оклахоме. После этого его внесли в список самых разыскиваемых преступников штата.
Пэриса удалось обнаружить только после смерти его матери. В опубликованном местной газетой некрологе упоминался ее сын, живущий в Хьюстоне под фамилией Чавес. Его нашли и проверили отпечатки пальцев. Они совпали с отпечатками пальцев беглого заключенного.
В 2017 году сообщалось, что три заключенных из США сняли на видео свой побег из тюрьмы в Южной Калифорнии. Они покинули камеру через вентиляцию, выбрались с территории тюрьмы и взяли в заложники таксиста.
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