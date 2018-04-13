Россия и США сравнялись в неравенстве доходов населения

США приблизилось к уровню России в плане доли дохода богатейших 10 процентов населения, сообщает Quartz со ссылкой на исследование французского экономиста.

По данным анализа, в начале 20-го века в США, России и Франции богатейшие люди получали примерно одинаковую долю от общего дохода страны. В течение следующего столетия, пишет издание, их судьбы кардинально разошлись. Об этом свидетельствует график, приведенный ниже.

Американское издание отмечает, что достаточно примечательно то, что США и Россия после таких разных динамик оказались приблизительно на одном уровне. Хотя в России резкий рост неравенства в распределении доходов можно объяснить распадом Советского Союза и появлением олигархов, в США, пишет издание, неравенство такого уровня должно быть тревожным сигналом.