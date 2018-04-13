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США изучают идею возвращения в Транстихоокеанское партнерство
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США изучают идею возвращения в Транстихоокеанское партнерство 

BFM.RU 32 минуты назад
США изучают возможность заключения выгодного для них соглашения по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП). Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.
Она напомнила, что в прошлом году президент США Дональд Трамп «сдержал свое обещание и отказался от сделки по ТТП, заключенной администрацией [его предшественника Барака] Обамы, потому что она была несправедлива по отношению к американским рабочим и фермерам», передает ТАСС.
«Президент неоднократно заявлял, что открыт для существенно лучшего соглашения… С этой целью он попросил [представителя США на торговых переговорах Роберта] Лайтхайзера и руководителя [Национального экономического совета при президенте Лоуренса] Кадлоу еще раз посмотреть, можно ли договориться о более выгодной сделке», — заключила Уолтерс, подтвердив таким образом опубликованные ранее сведения СМИ.
Изначальное соглашение о ТТП после семи лет переговоров было заключено в феврале 2016 года в Новой Зеландии. Участниками этой зоны свободного движения товаров, услуг, капиталов и технологий должны были стать 12 стран: Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили, Япония и США. Однако Трамп сразу после вступления в должность объявил, что Вашингтон отказывается от ТТП, так как соглашение, по его мнению, дает необоснованные выгоды конкурентам и не в полной мере учитывает американские интересы.
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