США изучают идею возвращения в Транстихоокеанское партнерство

Она напомнила, что в прошлом году президент США Дональд Трамп «сдержал свое обещание и отказался от сделки по ТТП, заключенной администрацией [его предшественника Барака] Обамы, потому что она была несправедлива по отношению к американским рабочим и фермерам», передает ТАСС

«Президент неоднократно заявлял, что открыт для существенно лучшего соглашения… С этой целью он попросил [представителя США на торговых переговорах Роберта] Лайтхайзера и руководителя [Национального экономического совета при президенте Лоуренса] Кадлоу еще раз посмотреть, можно ли договориться о более выгодной сделке», — заключила Уолтерс, подтвердив таким образом опубликованные ранее сведения СМИ.