СМИ: Трамп поручил изучить идею возвращения США в Транстихоокеанское партнёрство 

Американский лидер Дональд Трамп предложил вернуть США в Транстихоокеанское партнёрство (ТРР), если этому будут благоприятствовать обстоятельства. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, об этом Трамп упомянул на состоявшейся в четверг, 12 апреля, встрече в Белом доме с членами законодательных органов нескольких американских штатов.
Сообщается, что на этой же встрече присутствовал сенатор Бенджамин Сасс. Он отметил, что американский лидер настроен серьёзно в отношении перспектив возвращения страны в ТТП.
В ноябре 2017 года министры торговли Транстихоокеанского партнёрства (ТТП) достигли базового соглашения о ТТП без участия Соединённых Штатов.
Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнёрства 23 января 2017 года.