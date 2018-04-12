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Глава Пентагона исключил возможность возобновления наземных ядерных испытаний
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Глава Пентагона исключил возможность возобновления наземных ядерных испытаний 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис исключил возможность возобновления ядерных испытаний в Неваде. Об этом он заявил в среду на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил, посвященных бюджетному запросу министерства обороны на 2019 финансовый год. Трансляция со слушаний идет на сайте комитета.
На вопрос о том, есть ли какие-либо обстоятельства, при которых США возобновили бы наземные ядерные испытания на полигоне в штате Невада, Мэттис заявил: «Я не могу представить таких».
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