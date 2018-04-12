Глава Пентагона исключил возможность возобновления наземных ядерных испытаний

На вопрос о том, есть ли какие-либо обстоятельства, при которых США возобновили бы наземные ядерные испытания на полигоне в штате Невада, Мэттис заявил: «Я не могу представить таких».