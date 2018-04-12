Трамп верит в Помпео

Президент США Дональд Трамп пожелал удачи Майклу Помпео на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по иностранным делам, которые посвящены его утверждению на пост госсекретаря. Об этом Трамп написал в четверг на своей странице в Twitter.
"Желаю удачи Майклу Помпео на его сегодняшних слушаниях по утверждению. Он будет отличным госсекретарем!", — написал Трамп.
13 марта президент США отправил в отставку прежнего главу Государственного департамента США Рекса Тиллерсона. Майкл Помпео на тот момент занимал должность директора Центрального разведывательного управления. Официальные полномочия Тиллерсона прекратились 31 марта. Сейчас обязанности госсекретаря исполняет первый заместитель главы дипломатического ведомства Джон Салливан.