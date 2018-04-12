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Fitch отозвало рейтинги En+ Group из-за санкций
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Fitch отозвало рейтинги En+ Group из-за санкций 

Rambler News Service 49 минут назад
Международное рейтинговое агентство отозвало рейтинги En+ Group Олега Дерипаски из-за санкций США, сообщает агентство.
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