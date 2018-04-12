Полет самолета «Судного дня» засекретили 

Минобороны Соединенных Штатов Америки не стало подтверждать или опровергать информацию о том, что Boeing E-4B Nightwatch, известный как «самолет судного дня», совершил полет.
1/7 Сотрудник пресс-службы Пентагона Том Кроссон подчеркнул, что военное ведомство США вовсе не стремится обзавестись "привычкой говорить [публично] о каких-то случайно выбранных военных самолетах", взлетающих с американских баз
"Могу сказать, что не в состоянии передать никакую информацию об этом полете. Как вы можете себе представить, [различные] виды Вооруженных сил [США] выполняют каждый день многочисленные миссии, используя многочисленные типы летательных аппаратов по различным причинам. Мы, как правило, не обсуждаем особенности своих воздушных операций", — заявил Кроссон.