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Полет самолета «Судного дня» засекретили
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Полет самолета «Судного дня» засекретили 

Рамблер 43 минуты назад
Минобороны Соединенных Штатов Америки не стало подтверждать или опровергать информацию о том, что Boeing E-4B Nightwatch, известный как «самолет судного дня», совершил полет.
1/7  Сотрудник пресс-службы Пентагона Том Кроссон подчеркнул, что военное ведомство США вовсе не стремится обзавестись "привычкой говорить [публично] о каких-то случайно выбранных военных самолетах", взлетающих с американских баз
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2/7  "Опять-таки, мы поднимаем летательные аппараты в воздух с разными целями: для подготовки [личного состава], перегона на ремонт и так далее. Добавить мне нечего", - отметил Кроссон
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3/7  Данные о полете самолета Boeing E-4B, предположительно поднявшегося в воздух с базы Райт-Пэттерсон в штате Огайо, были распространены в Twitter
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4/7  Их источником стал сервис по отслеживанию перемещения некоторых видов военных и гражданских самолетов CivMilAir
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5/7  Cамолет «судного дня» Boeing E-4B Nightwatch представляет собой начиненный самым совершенным электронным и навигационным оборудованием командный центр
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6/7  В случае ядерной войны самолет может находиться в воздухе в течение длительного времени
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Минобороны Соединенных Штатов Америки не раскрывает никакую дополнительную информацию о предполагаемом полете «самолета Судного дня, сообщил корреспонденту ТАСС сотрудник пресс-службы Пентагона Том Кроссон.
"Могу сказать, что не в состоянии передать никакую информацию об этом полете. Как вы можете себе представить, [различные] виды Вооруженных сил [США] выполняют каждый день многочисленные миссии, используя многочисленные типы летательных аппаратов по различным причинам. Мы, как правило, не обсуждаем особенности своих воздушных операций", — заявил Кроссон.
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