Полет самолета «Судного дня» засекретили 

1/7 Сотрудник пресс-службы Пентагона Том Кроссон подчеркнул, что военное ведомство США вовсе не стремится обзавестись "привычкой говорить [публично] о каких-то случайно выбранных военных самолетах", взлетающих с американских баз globallookpress.com Фото:

2/7 "Опять-таки, мы поднимаем летательные аппараты в воздух с разными целями: для подготовки [личного состава], перегона на ремонт и так далее. Добавить мне нечего", - отметил Кроссон Фото: Wikimedia Commons

3/7 Данные о полете самолета Boeing E-4B, предположительно поднявшегося в воздух с базы Райт-Пэттерсон в штате Огайо, были распространены в Twitter globallookpress.com Фото:

4/7 Их источником стал сервис по отслеживанию перемещения некоторых видов военных и гражданских самолетов CivMilAir Фото: YouTube

5/7 Cамолет «судного дня» Boeing E-4B Nightwatch представляет собой начиненный самым совершенным электронным и навигационным оборудованием командный центр Фото: public domain

6/7 В случае ядерной войны самолет может находиться в воздухе в течение длительного времени Фото: public domain