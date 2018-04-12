Что не так с твитом Трампа об ударе по Сирии

Рано утром в среду президент Дональд Трамп написал в «Твиттере»:

«Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят — хорошие, новые и «умные"! Нечего сотрудничать с животным-убийцей, которое травит свой народ газом и получает от этого удовольствие!»

Вот как!

В этом твите есть много чего — и много неправильного. Давайте посчитаем допущенные оплошности.

1. «Твиттер» — это не то место, где можно объявлять о военном ударе

Да, я знаю, что «Твиттер» увеличил количество знаков для сообщений с 140 до 280. Но даже 280 знаков, наверное, недостаточно, чтобы угрожать (или, может быть, не просто угрожать?) России и Сирии ракетными ударами. И даже если бы в «Твиттере» было бы неограниченное количество символов для сообщений, разве сайт микроблогов действительно является подходящим средством для объявления военных действий против иностранной державы и одновременных насмешек в связи с этим над другой иностранной державой? (В этом абзаце — 414 символов).

2. А как же насчет обещаний не «телеграфировать» о наших военных действиях?

Во время предвыборной кампании 2016 года Трамп громче всего критиковал Хиллари Клинтон Барака Обаму за то, что они слишком открыты и откровенно говорят о том, как они будут задействовать наши вооруженные силы, позволяя врагу узнать о наших следующих шагах и подготовиться к ним.

«Она говорит нам, как бороться с ИГИЛ (террористической организацией, запрещенной в РФ — прим. ред.), — заявил Трамп, говоря о Клинтон во время первых дебатов с ней осенью 2016 года. — Просто зайдите на ее сайт. Она на своем сайте рассказывает вам, как бороться с ИГИЛ. Не думаю, что генералу Дугласу Макартуру это бы очень понравилось». Позже он добавил: «Вы говорите противнику обо всем, что хотите сделать».

А еще вот это:

Трамп: "Почему мы продолжаем трубить на весь мир, когда собираемся атаковать Сирию. Почему мы не можем просто помолчать и, если мы вообще нападаем, застать их врасплох?" 07:45, 29 августа 2013 г.

И это:

Трамп: "Прежде чем атаковать Сирию, президент должен получить одобрение Конгресса — и будет большой ошибкой, если он этого не сделает!" 02:02, 31 августа 2013 г.

Да уж…

Разве публикация твита «Готовься, Россия!» по поводу запуска «хороших, новых и „умных" ракет“ — не то же самое? А то, может, и еще хуже, учитывая, что Трамп не излагает публично общую стратегию решения проблем, связанных с президентом Сирии Башаром Асадом , а скорее предварительно просматривает фактические запуски ракет?

3. Никто не знает, насколько серьезно к этому относиться

Перспектива нанесения ракетных ударов по Сирии — запуска ракет, которые Россия пообещала сбивать — это дело очень серьезное, и принять такое решение не так-то просто. Проблема в том, что никто на самом деле не знает, действительно ли Трамп решил это сделать или нет.

Был ли этот твит осознанным разрешение» на запуск ракеты? И знает ли об этом армейское начальство? Одобрило ли оно язык и стиль твита и время его публикации?

Или это был просто гневный выпад Трампа? Смотрел себе рано утром передачи по кабельному, увидел репортаж о том, что Россия собирается сбивать ракеты, направленные в сторону Сирии. И подумал: «Я им покажу»?

И твит, который он опубликовал следом — менее чем через час после твита «Готовься, Россия!» — похоже, означает последнее.

«Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, даже чем во времена холодной войны. Оснований для этого нет. России нужна наша помощь в экономике, что было бы очень легко сделать. Нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Может, прекратим гонку вооружений?».

Но разве он только что не написал в «Твиттере» о России и Сирии, которым надо готовиться к тому, что в их сторону полетят ракеты?