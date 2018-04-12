Экс-президент США дал разумный совет Трампу

Картер призвал Трампа отказаться от войны и ядерных ударов

"Молюсь за то, что ему (Трампу. — "Газета.Ru") удастся сохранить нашу стране в мире и что он не будет преувеличивать или усугублять проблемы, которые исходят от Северной Кореи, из России или Сирии", — сказал Картер.

По словам бывшего президента, Трамп должен понимать, что любой обмен ядерными ударами приведет к катастрофе для человечества.

Накануне американский президент заявил, что США готовы направить свои "умные ракет" на Сирию.