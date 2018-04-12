Пентагон отказался раскрыть информацию о полете «самолета судного дня» 

В Пентагоне не стали комментировать информацию о полете «самолета судного дня».
Министерство обороны США не подтвердило и не опровергло данные о том, что Boeing E-4B Nightwatch, известный как «самолет судного дня», совершил полет. Об этом заявил сотрудник пресс-службы Пентагона Том Кроссон.
«Могу сказать, что не в состоянии передать никакую информацию об этом полете. Как вы можете себе представить, различные виды ВС США выполняют каждый день многочисленные миссии, используя многочисленные типы летательных аппаратов по различным причинам», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Пентагона Тома Кроссона.
Он заявил, что в американском военном ведомстве нет привычки говорить о случайно выбранных военных самолетах, взлетающих с баз США, и обсуждать свои воздушные операции.
Ранее сообщалось, что в США поднят в воздух «самолет судного дня».