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Пентагон отказался раскрыть информацию о полете «самолета судного дня»
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Пентагон отказался раскрыть информацию о полете «самолета судного дня» 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В Пентагоне не стали комментировать информацию о полете «самолета судного дня».
Министерство обороны США не подтвердило и не опровергло данные о том, что Boeing E-4B Nightwatch, известный как «самолет судного дня», совершил полет. Об этом заявил сотрудник пресс-службы Пентагона Том Кроссон.
«Могу сказать, что не в состоянии передать никакую информацию об этом полете. Как вы можете себе представить, различные виды ВС США выполняют каждый день многочисленные миссии, используя многочисленные типы летательных аппаратов по различным причинам», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Пентагона Тома Кроссона.
Он заявил, что в американском военном ведомстве нет привычки говорить о случайно выбранных военных самолетах, взлетающих с баз США, и обсуждать свои воздушные операции.
Ранее сообщалось, что в США поднят в воздух «самолет судного дня».
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