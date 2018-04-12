В Пентагоне отказались раскрыть информацию о полёте «самолёта Судного дня»

Министерство обороны США не подтвердило и не опровергло данные о том, что Boeing E-4B Nightwatch, известный как «самолёт Судного дня», совершил полёт. Об этом заявил сотрудник пресс-службы Пентагона Том Кроссон.

«Могу сказать, что не в состоянии передать никакую информацию об этом полете. Как вы можете себе представить, (различные) виды вооружённых сил ( США ) выполняют каждый день многочисленные миссии, используя многочисленные типы летательных аппаратов по различным причинам», — приводит его слова ТАСС

Он отметил, что в Пентагоне «как правило, не обсуждают особенности своих воздушных операций».

Также Кроссон добавил, что Пентагон не стремится« обзавестись привычкой говорить публично о каких-то случайно выбранных военных самолетах», которые взлетают с американских баз.

Ранее сообщалось, что в американском штате Индиана поднялся в воздух «самолёт Судного дня».