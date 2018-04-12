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В Пентагоне отказались раскрыть информацию о полёте «самолёта Судного дня»
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В Пентагоне отказались раскрыть информацию о полёте «самолёта Судного дня» 

RT на русском 41 минуту назад
Министерство обороны США не подтвердило и не опровергло данные о том, что Boeing E-4B Nightwatch, известный как «самолёт Судного дня», совершил полёт. Об этом заявил сотрудник пресс-службы Пентагона Том Кроссон.
«Могу сказать, что не в состоянии передать никакую информацию об этом полете. Как вы можете себе представить, (различные) виды вооружённых сил (США) выполняют каждый день многочисленные миссии, используя многочисленные типы летательных аппаратов по различным причинам», — приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что в Пентагоне «как правило, не обсуждают особенности своих воздушных операций».
Также Кроссон добавил, что Пентагон не стремится« обзавестись привычкой говорить публично о каких-то случайно выбранных военных самолетах», которые взлетают с американских баз.
Ранее сообщалось, что в американском штате Индиана поднялся в воздух «самолёт Судного дня».
RT на русском: последние новости
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