Райан не намерен претендовать на другую выборную должность после отставки

ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости . Уходящий спикер палаты представителей конгресса Пол Райан заявил, что не намерен претендовать на другую выборную должность после своей отставки, которая произойдет в январе 2019 года.

На вопрос издания Politico, будет ли он претендовать на другую должность, Райан ответил отрицательно. «Лучше вести частные разговоры, чем публичные обсуждения», — сказал Райан.

Райан был избран спикером в октябре 2015 года. Он объявил в среду, что не намерен переизбираться на новый двухлетний срок в конгресс на промежуточных выборах в ноябре 2018 года. В общей сложности Райан проработает в конгрессе около 20 лет.

В ходе предвыборной кампании 2016 года ходили слухи, что Райан может выдвинуть свою кандидатуру в президенты, но он так этого и не сделал.