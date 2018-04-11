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Райан не намерен претендовать на другую выборную должность после отставки
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Райан не намерен претендовать на другую выборную должность после отставки 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Уходящий спикер палаты представителей конгресса Пол Райан заявил, что не намерен претендовать на другую выборную должность после своей отставки, которая произойдет в январе 2019 года.
На вопрос издания Politico, будет ли он претендовать на другую должность, Райан ответил отрицательно. «Лучше вести частные разговоры, чем публичные обсуждения», — сказал Райан.
Райан был избран спикером в октябре 2015 года. Он объявил в среду, что не намерен переизбираться на новый двухлетний срок в конгресс на промежуточных выборах в ноябре 2018 года. В общей сложности Райан проработает в конгрессе около 20 лет.
В 2012 году, когда от Республиканской партии был выдвинут в президенты Митт Ромни, Райан был его «вторым номером» и баллотировался в вице-президенты, однако пара уступила тогдашнему президенту Бараку Обаме и вице-президенту Джо Байдену, которые шли на второй срок.
В ходе предвыборной кампании 2016 года ходили слухи, что Райан может выдвинуть свою кандидатуру в президенты, но он так этого и не сделал.
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