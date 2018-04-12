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Замсоветника Трампа подала в отставку
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Заместитель советника Трампа по нацбезопасности подала в отставку 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Представители американской администрации сообщили, что заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Надя Шэдлоу подала в отставку, передает CNN.
Отставка Шэдлоу станет третьей отставкой высокопоставленного чиновника Белого дома, занятого на данном направлении деятельности, с момента назначения нового советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона — до этого стало известно об уходе с занимаемых должностей представителя Совета национальной безопасности США Майкла Энтона и советника по внутренней безопасности США Томаса Боссарта.
Сообщается, что Шэдлоу продолжит исполнять свои обязанности до 27 апреля.
Ранее сообщалось, что Болтон может стать инициатором введения новых санкций против России.
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