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Американские журналисты раскритиковали военные приготовления Трампа
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Американские журналисты раскритиковали военные приготовления Трампа 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Журналисты назвали тех, кто требует, чтобы новый президент США был воинственнее своего предшественника, «опасными идиотами».
Ряд американских журналистов подверг критике планы Трампа о нанесении удара по Сирии.
«Хорошее, отрезвляющее напоминание о том, насколько опасным и непредсказуемым может быть противостояние с Россией. Именно поэтому Обама — вполне разумно — восемь лет уклонялся от конфронтации с Россией, в том числе и в Сирии. И еще о том, что все, кто требует от Трампа большей воинственности — опасные идиоты», — написал в своем Twitter основатель портала The Intercept Гленн Гринвальд.
Ранее против военной операции США в Сирии высказался ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Карлсон, в частности, заявил, что сначала хотел бы увидеть веские доказательства того, что химоружие применил именно Асад. Он напомнил, что год назад американцев уверяли в том, что зарин в Сирии применялся сирийской армией, однако недавно министр обороны США вынужден был признать, что доказательств этому нет.
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