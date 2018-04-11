Дефицит бюджета США в марте снизился до $208,7 млрд

Добавлены подробности (третий абзац).

МОСКВА , 11 апр /ПРАЙМ/. Дефицит бюджета США в марте 2017-2018 финансового года снизился до 208,743 миллиарда долларов с февральского дефицита в 215,248 миллиарда долларов, следует из отчета министерства финансов страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер , прогнозировали дефицит по итогам отчетного месяца на уровне 191 миллиард долларов.

Государственные расходы в США в марте текущего года выросли на 6,8% в годовом выражении и составили 419,576 миллиарда долларов, доходы снизились на 2,7% — до 210,832 миллиарда долларов.

Годом ранее в стране в марте был зафиксирован дефицит бюджета в размере 176,233 миллиарда долларов.