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Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
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СМИ: Пентагон опасается ответных действий России в случае нанесения США ударов по Сирии 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Пентагон рассматривает несколько вариантов мер в отношении Сирии в ответ на предполагаемое применение химического оружия в городе Дума. Об этом сообщает The Los Angeles Times.
>> Названы вероятные цели ударов США по Сирии
При этом, как отмечается, в Минобороны США обеспокоены возможной перспективой открытой конфронтации между Вашингтоном и Москвой, в случае, если в результате указанных действий погибнет кто-либо из находящихся на территории Сирии российских военных.
По данным издания, вероятность потенциального столкновения с Россией возрастёт, если президент США Дональд Трамп примет решение о нанесении массированного удара с применением не только крылатых ракет «Томагавк», но и с применением бомбардировщиков и других военных самолётов.
Ранее в Белом доме заявили, что Трамп допускает возможность военного ответа на якобы имевшую место химическую атаку в сирийском городе Дума.
RT на русском: последние новости
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