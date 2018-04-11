Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии

Пентагон рассматривает несколько вариантов мер в отношении Сирии в ответ на предполагаемое применение химического оружия в городе Дума. Об этом сообщает The Los Angeles Times.
При этом, как отмечается, в Минобороны США обеспокоены возможной перспективой открытой конфронтации между Вашингтоном и Москвой, в случае, если в результате указанных действий погибнет кто-либо из находящихся на территории Сирии российских военных.
По данным издания, вероятность потенциального столкновения с Россией возрастёт, если президент США Дональд Трамп примет решение о нанесении массированного удара с применением не только крылатых ракет «Томагавк», но и с применением бомбардировщиков и других военных самолётов.
Ранее в Белом доме заявили, что Трамп допускает возможность военного ответа на якобы имевшую место химическую атаку в сирийском городе Дума.