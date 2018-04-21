Трамп обвинил Коми в нарушении закона

Трамп обвинил экс-директора ФБР в нарушении закона

Ранее минюст США передал в нижнюю палату конгресса копии нескольких заметок, которые Коми делал во время разговоров с Трампом до своего увольнения с поста главы ФБР. Эти записи являются частью расследования, которое ведет офис специального прокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Законодатели требовали, чтобы им дали возможность ознакомиться с ними.

Однако в тот же день содержание этих документов появилось в СМИ. Трамп сразу обвинил в этой утечке Коми.

"Записи Джеймса Коми засекречены, я не рассекречивал их. Они принадлежат правительству! Следовательно, он нарушил закон! Вдобавок он полностью выдумал многое из того, что, как он говорит, я сказал, а он уже доказал, что является лжецом и автором утечек. Где же записи про Клинтон , Линча и других?" — написал в субботу Трамп в своем Twitter.

В частности, в одной из записок говорилось, что Трамп якобы говорил Коми, что как-то российский президент Владимир Путин якобы сказал ему, что «в России самые красивые проститутки в мире». Это опроверг пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков , заявив, что президент России «не мог такое говорить и не говорил».

На этой неделе также вышла книга мемуаров Коми «Высшая степень преданности. Правда, ложь и лидерство» (A Higher Loyalty. Truth, Lies, and Leadership), где он сравнил Трампа с мафиози, который требует обещаний быть преданным. Трамп назвал эту книгу «третьесортной» и заявил, что ее автор лжет.

Коми был назначен на пост директора ФБР в 2013 году по представлению президента Барака Обамы . В 2016 году в период избирательной кампании в США Коми оказался в центре скандала, когда расследовал деятельность экс-госсекретаря и кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Первоначально ФБР не нашло преступного умысла в том, что Клинтон использовала личный почтовый сервер для служебной переписки. Но незадолго до выборов расследование возобновили по вновь открывшимся обстоятельствам. Позднее Клинтон говорила, что в том числе такие действия ФБР привели к ее поражению.

Трамп, вступив в полномочия президента, оставил Коми в должности, но в мае 2017 года уволил, назвав «неэффективным руководителем». Противники главы государства связывали это с расследованием о «вмешательстве России» в выборы в США и «российских» связях окружения Трампа, которое вело ФБР. Сам Коми позднее говорил, что Трамп просил его о преданности в контексте этого расследования.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы «абсолютно голословными».