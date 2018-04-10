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США пригрозили банкам за сотрудничество с РФ
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США пригрозили банкам за сотрудничество с РФ 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Банки Великобритании будут наказывать за сотрудничество с «олигархами» из нового санкционного списка США. Об этом заявила представитель американского Минфина Сигал Манделкер во время встречи с деловыми кругами Великобритании в американском посольстве, передает «Лента.ру».
«Мы посылаем российской элите и олигархам четкий сигнал — вы более не избежите последствий из-за выстроенной в России коррумпированной системы, а также дестабилизирующих действий вашего правительства», — сказала Манделкер.
Представитель Минфина пообещала наложить санкции на все компании, которые продолжат сотрудничество с опальными российскими бизнесменами.
В 2014 году власти США наложили штраф в размере почти 9 млрд долларов на французский финансовый конгломерат BNP Paribas за сотрудничество с фигурантами санкционных списков.
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