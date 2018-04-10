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Минфин США предупредил банки Британии о наказании за работу с российскими компаниями
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Минфин США предупредил банки Британии о наказании за работу с российскими компаниями 

BFM.RU 27 минут назад
Банки Великобритании могут столкнуться с последствиями за сотрудничество с попавшими в список санкций США бизнесменами и компаниями, приводит агентство Bloomberg слова замминистра финансов США Сигал Манделкер. По ее словам, американская сторона может ввести дополнительные ограничения на любую компанию за сотрудничество с российскими бизнесменами и компаниями, попавшими в новый список санкций.
Разговор состоялся в американском посольстве в Лондоне на встрече с представителями деловых кругов Великобритании, передает РИА Новости. Также Манделкер объявила, что США более не намерены терпеть «российскую коррумпированную систему» и «дестабилизирующие действия правительства России». Манделкер заверила, что избежать наказания не выйдет — американские власти внесут в санкционные списки все организации, которые не откажутся от сотрудничества с представителями РФ.
США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал», Виктор Вексельберг и группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Решение американских властей вызвало массированные распродажи рублевых активов в понедельник, во вторник курс рубля продолжил падение.
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