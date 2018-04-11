Германия может потерять миллиарды евро из-за санкций США против РФ

Американские санкции против России могут обойтись немецкой экономике в миллиарды евро.

«По оценке Российско-германской внешнеторговой палаты (АНК), недавно введенные санкции США против РФ могут стоить германской экономике миллиарды евро в ближайшие годы», — приводит ТАСС выдержку из сообщения АНК.

В краткосрочной перспективе организация оценивает ущерб от санкций для Германии в несколько сотен миллионов евро, в долгосрочной перспективе — «ставят под угрозу проекты на сумму в миллиарды», говорится в сообщении.