В США высказались о сближении с самолетом ВКС РФ

В Пентагоне опровергли сообщения о сближении самолетов ВКС РФ с эсминцем ВМС США

"Неправда. Это слухи в интернете", — ответил он на просьбу прокомментировать информацию, появившуюся ранее в турецких СМИ, о том, что российские самолеты по меньшей мере четыре раза пролетели над эсминцем в Средиземном море.

С утверждением, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе "Белые каски". В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.