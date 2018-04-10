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Аризона и Нью-Мексико направят военнослужащих на юго-западную границу США
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Аризона и Нью-Мексико направят военнослужащих на юго-западную границу США 

RT на русском 53 минуты назад
Штаты Аризона и Нью-Мексико взяли на себя обязательство направить военнослужащих на американо-мексиканскую границу. Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что губернаторы-республиканцы, возглавляющие граничащие с Мексикой штаты Аризона, Техас и Нью-Мексико, пообещали направить на границу около 1600 солдат, что составляет почти половину от максимального числа военнослужащих, которых планирует разместить на границе Белый дом.
Штат Калифорния, возглавляемый губернатором-демократом, к настоящему времени не анонсировал отправку военнослужащих в регион.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал меморандум о применении сил Национальной гвардии на границе с Мексикой.
RT на русском: последние новости
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