Аризона и Нью-Мексико направят военнослужащих на юго-западную границу США

Штаты Аризона и Нью-Мексико взяли на себя обязательство направить военнослужащих на американо-мексиканскую границу. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что губернаторы-республиканцы, возглавляющие граничащие с Мексикой штаты Аризона, Техас и Нью-Мексико, пообещали направить на границу около 1600 солдат, что составляет почти половину от максимального числа военнослужащих, которых планирует разместить на границе Белый дом.

Штат Калифорния, возглавляемый губернатором-демократом, к настоящему времени не анонсировал отправку военнослужащих в регион.