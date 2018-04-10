Власти Нью-Йорка обвинили четырех колумбийцев в попытках ввезти 10 тонн кокаина в США

НЬЮ-ЙОРК , 10 апреля. / ТАСС /. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк обвинила четырех человек, якобы имевших связи с бывшей повстанческой группировкой «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК), в сговоре с целью ввоза 10 тонн кокаина в США и потребовала их выдачи. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном во вторник.

Как следует из документа, указанные лица были арестованы в Колумбии в понедельник по запросу американской стороны. «США добиваются выдачи обвиняемых из Колумбии», — отметили в прокуратуре . По сведениям ведомства, данные лица в период с июня 2017 года по апрель текущего года «вместе пытались произвести и доставить примерно 10 тыс. кг кокаина из Колумбии в США и другие места».

Все четверо являются гражданами Колумбии. Если они будут признаны виновными, им может грозить тюремное заключение продолжительностью от 10 лет до пожизненного.