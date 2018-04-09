Трамп буйно отреагировал на обыск в офисе его адвоката

Президент США Дональд Трамп назвал позорной ситуацией и "обыкновенной охотой на ведьм" обыск в офисе его личного адвоката Майкла Коэна, проведенный сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) .
"Я только что услышал, что они вломились в офис одного из моих личных адвокатов, хорошего человека. Это позорная ситуация. Это настоящая охота на ведьм. Я давно об этом говорю", — сказал он, отвечая в понедельник на вопросы журналистов перед встречей с военачальниками.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на адвоката Стивена Райана, который представляет интересы Коэна, сообщила о том, что агенты ФБР изъяли его переписку с Трампом, а также документы, касающиеся платежей, сделанных адвокатом бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд, которая утверждает, что у нее была связь с президентом США.