Ещё
ФБР проводит обыск в офисе адвоката Трампа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФБР проводит обыск в офисе адвоката Трампа 

RT на русском 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники Федерального бюро расследований США проводят обыск в офисе Майкла Коэна, адвоката президента страны Дональда Трампа.
Об этом сообщает NBC News.
«Решение прокуратуры США провести расследование с использованием ордеров на обыск является совершенно неуместным и ненужным, это привело к ненужному изъятию защищённых клиентских сообщений адвоката», — говорится в сообщении Стивена Райана, адвоката Коэна.
Ранее адвокат Трампа признался, что заплатил подозреваемой в связи с президентом экс-порноактрисе.
Президент США заявил, что не знал о выплате бывшей порноактрисе $130 тысяч его адвокатом.
RT на русском: последние новости
Трамп анонсировал «важные решения» по Сирии в ближайшее время Врачи в Сирии опровергли данные о поступлении больных с признаками химического отравления США расширили список антироссийских санкций
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым91
Сын Табакова взбесил народ78
Сбербанк выступил с заявлением498
Руководители Генштабов РФ и НАТО готовятся к встрече249
Первые плоды санкций США. Что будет дальше1304
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение