ФБР проводит обыск в офисе адвоката Трампа

Об этом сообщает NBC News.

«Решение прокуратуры США провести расследование с использованием ордеров на обыск является совершенно неуместным и ненужным, это привело к ненужному изъятию защищённых клиентских сообщений адвоката», — говорится в сообщении Стивена Райана, адвоката Коэна.

Ранее адвокат Трампа признался, что заплатил подозреваемой в связи с президентом экс-порноактрисе.

Президент США заявил, что не знал о выплате бывшей порноактрисе $130 тысяч его адвокатом.