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Потерявшая ноги в Ираке сенатор США стала матерью в 50 лет
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Потерявшая ноги в Ираке сенатор США стала матерью в 50 лет 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Shannon Stapleton/Reuters
Американский сенатор Тэмми Дакуорт родила дочь в 50-летнем возрасте, сообщает "Би-би-си".
Дакворт является первой женщиной с инвалидностью, которая была избрана в Сенат: она потеряла обе ноги во время службы в качестве пилота американского вертолета в Ираке в 2004 году.
Кроме того, она стала первой женщиной-сенатором, которая родил ребенка во время пребывания на посту.
В своем обращении Дакуорт поблагодарила свою семью и медицинскую команду.
"Родительство — это не просто проблема женщин, это экономическая проблема, она затрагивает всех родителей — как мужчин, так и женщин. Я не считаю себя уникальной, ведь есть миллиарды работающих родителей, и мои дети только мотивируют меня лучше делать мою работу", — сказала она.
Дакуорт отметила, что не может поверить, что является первой женщиной-сенатором, которая родила во время службы, назвала это признаком неравенства.
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