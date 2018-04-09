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Глава Пентагона не исключил удара по Сирии
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Глава Пентагона не исключил удара по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны США Джеймс Мэттис не исключил действий, направленных против президента Сирии Башара Асада на фоне сообщений о якобы произошедшей в Восточной Гуте под Дамаском «химической атаки».
Мэттис отметил, что не исключает никаких мер в отношении Сирии, когда у него спросили о возможности авиаударов по сирийским силам в связи с якобы произведенной в Восточной Гуте «химатакой», передает РИА «Новости».
В то же время он признал, что не в состоянии подтвердить ответственность Дамаска за использование химического оружия в Думе.
Москва ранее заявляла, что информационные вбросы о применении химического оружия сирийскими войсками в Думе делаются с целью выгородить террористов и для оправдания будущих военных ударов извне.
Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко говорил, что никакое химическое оружие в районе города Дума в Восточной Гуте не применялось. Врачи города Дума также подтверждали, что никакой «химической атаки» в районе не было, больные с признаками химического отравления к ним не поступали.
Между тем, еще в воскресенье президент США Дональд Трамп пообещал, что виновные в «химической атаке» в Восточной Гуте «заплатят большую цену». Позже Financial Times написала, что администрация Трампа намерена дождаться подтверждений «химатаки» в Думе, однако ряд сил в США призывает американского лидера нанести удар по Сирии как можно скорее, чтобы не выглядеть слабым.
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