Фото Трампа, которые вызвали критику общественности

Москва , 9 апреля — «Вести. Экономика». С тех пор, как президентом США стал Дональд Трамп , его действия и поведение не раз становились предметом обсуждений и неоднозначных трактовок. Критику вызывали не только слова Трампа, но и его фотографии. Кроме того, очень часто действующего президента сравнивали с его предшественником — Бараком Обамой . Ниже мы собрали самые неоднозначные ситуации вокруг Дональда Трампа, которые вызвали критику общественности. Дональд Трамп и грузовик В марте 2017 году Трамп позировал для фотографий внутри кабины грузовика во время встречи с представителями American Trucking Associations в Белом доме. В то же самое время республиканцы пытались добиться поддержки ранней версии законопроекта о здравоохранении. В связи с этим встреча Трампа вызвала критику, так как, по мнению общественности, это наглядно демонстрирует то, как расставляет приоритеты президент. Трамп и гольф Вызывает критику также и режим тренировок Трампа. Точнее, их отсутствие. Президент США, по слухам, очень увлечен игрой в гольф, однако очень часто во время игр его видят в гольфкаре. Именно это и вызвало критику, так как общественность решила, что президент совсем не тренируется и ленится. Обама и спорт При этом общественность любит вспоминать предшественника Трампа — Барака Обаму, которого часто фотографировали во время спортивных тренировок. Трамп за работой

Фото:White House

Это фото было опубликовано Белым домом в годовщину инаугурации Трампа. Здесь президент сидит за своим столом и работает. Однако критику общественности вызвал тот факт, что стол президента подозрительно пуст, на нем нет ни одной бумаги, а сам президент выглядит довольно расслабленным и не заинтересованным в своей работе. Трамп и фотографии

Фото:White House

Еще одно фото, которое, по мнению общественности, указывает на недостаточно внимательную и погруженную работу Дональда Трампа. Здесь президент США пишет свою инаугурационную речь. На фото Трамп смотрит куда-то в сторону. При этом часть экспертов отмечает, что Трамп и его окружение просто не умеют делать фото таким образом, чтобы было понятно, что он действительно работает. Трамп и телевидение